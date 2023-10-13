«Сообразили на троих»: Путин рассказал, как провел свой день рождения Путин рассказал, что отметил свой день рождения с Токаевым и Мирзиёевым

Фото: kremlin.ru

Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев

Свой день рождения президент России Владимир Путин провел в кругу своих коллег из Казахстана и Узбекистана, рассказал глава государства. По его словам, которые приводит Telegram-канал SHOT, Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев приехали с рабочим визитом в Россию, обсудили дела и «сообразили на троих».

Они остались на седьмое число, на обед, мы с ними втроем посидели. Втроем. Сообразили на троих, — заявил президент.

Ранее сообщалось, что 7 октября президенты торжественно запустили поставку российского газа в Узбекистан и Казахстан. На церемонии Владимир Путин заявил, что Россия подтверждает свой статус надежного поставщика природного газа и открыта к дальнейшему сотрудничеству. По его словам, Москва будет стремиться удовлетворять нужды всех друзей, партнеров и других заинтересованных потребителей газа.

Перед этим Путин прокатил главу Узбекистана на внедорожнике Aurus. За рулем был лично российский президент, а узбекский лидер расположился на переднем пассажирском сидении. Российский президент встретился с коллегой в своей резиденции в Ново-Огарево и показал ему новый автомобиль. После этого главы государств сели в машину и отправились в поездку.