Путин, Мирзиёев и Токаев дали старт поставкам российского газа в Узбекистан

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин вместе с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым торжественно запустил поставку российского газа в эти две республики. Топливо будет поставляться в Узбекистан транзитом через Казахстан, который также получит часть газа, передает ТАСС.

В ходе церемонии российский лидер заявил, что данный проект является взаимовыгодным и направлен на укрепление энергетической безопасности всего региона.

Осуществление данного проекта будет иметь очевидную отдачу для всех трех государств. Узбекистан получит дополнительный источник энергоснабжения, позволяющий гарантировать бесперебойную подачу тепла и электричества в домохозяйства и социально-значимые объекты. Казахстан сможет решить вопрос газификации своих северных и восточных регионов, — сказал Путин.

Он добавил, что Россия подтверждает свой статус надежного поставщика природного газа и открыта к дальнейшему сотрудничеству. По его словам, Москва будет стремиться удовлетворять нужды всех друзей, партнеров и других заинтересованных потребителей газа.

Ранее Путин рассказал, что первоначальные объемы поставок российского газа в Казахстан и Узбекистан составят по 3 млрд кубометров, позднее они могут быть увеличены. Президент также отметил, что Россия готова увеличить производство сжиженного природного газа (СПГ), чтобы поставлять его иностранным партнерам.