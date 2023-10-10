Минэнерго Казахстана решило запретить экспорт газа из страны Минэнерго Казахстана решило запретить вывоз из страны сжиженного газа

Фото: Jens BÃttner/dpa/Global Look Press

Министерство энергетики Казахстана решило запретить экспорт сжиженного нефтяного газа, пропана и бутана из страны, соответствующий приказ уже подписали. Запрет будет действовать три года на вывоз газа автомобильным транспортом и шесть месяцев железнодорожным, сообщает EADaily.

Ввести запрет на вывоз с территории Республики Казахстан сжиженного нефтяного газа, пропана и бутана сроком на три года автомобильным транспортом и сроком на шесть месяцев железнодорожным транспортом, — говорится в документе.

Вывоз разрешен исключительно лицам, которые производят газ в рамках контракта о разделе продукции или соглашения недропользования. В ведомстве объяснили, что мера должна решить проблему обеспечения сжиженным газом внутреннего рынка республики. В стране действует госрегулирование розничных цен на этот вид топлива, в связи с чем местные жители и предприятия стали чаще им пользоваться: рост потребления за шесть месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году составил около 100 тысяч тонн.

«Транснефть» ранее подписала договор о транзите казахстанской нефти через территорию России на 2024 год. Договоренности были достигнуты в ходе визита делегации в Казахстан, где глава компании Николай Токарев провел встречу с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым.