https://static.news.ru/photo/d703f95e-bff4-11e9-8c91-fa163e074e61_660.jpg Касым-Жомарт Токаев Фото: kremlin.ru

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал поручение правительству повысить в течение четырёх лет зарплату учителей в два раза.

Он подчеркнул, что на данный момент зарплата педагога составляет 65% от средней по стране и является одной из самых низких. Также Токаев раскритиковал местные администрации, задействующие учителей в мероприятиях, не имеющих отношения к системе образования, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru ранее, глава правительства Казахстана Аскар Мамин подписал постановление, которое запрещает государственным органам закупать для служебного пользования автомобили иностранного производства. Документ уже вступил в силу и будет действовать в течение двух лет. Он предписывает осуществлять госзакупки и аренду только у местных производителей.