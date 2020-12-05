Ильхам Алиев учредил День победы в Азербайджане

https://static.news.ru/photo/f6f9e94e-3721-11eb-a6ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.az

Президент Азербайджана Ильхам Алиев учредил две новые памятные даты, которые будут отмечаться в республике.

Глава государства назначил 27 сентября Днём памяти погибших в Нагорном Карабахе. 10 ноября в Азербайджане будут праздновать День победы, сообщает РИА Новости со ссылкой на президентскую пресс-службу.

Ранее Минобороны Азербайджана объявило о проведении военного парада в честь окончания военного конфликта в Карабахе. Как передавал NEWS.ru, мероприятие с участием трёх тысяч военнослужащих и 150 единиц боевой техники состоится 10 декабря.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию в ответ на провокации армянской стороны.

В ночь на 10 ноября Алиев, Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана остались на занятых местах. Стороны условились обменяться пленными и телами погибших. Соблюдение режима прекращения огня контролируют российские миротворцы.