Грузия обвинила Россию в убийстве мужчины при попытке задержания Зурабишвили призвала осудить РФ за убийство грузина у границ Южной Осетии

Фото: twitter.com/Zourabichvili_S

Саломе Зурабишвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в микроблоге Twitter (Х) призвала международное сообщество однозначно осудить Россию за убийство грузина на территории, граничащей с Южной Осетией. Служба госбезопасности Грузии ранее в той же соцсети сообщила, что утром 6 ноября возле села Кирбали Горийского района погиб гражданин Грузии и один гражданин был незаконно задержан представителями Цхинвала.

Глубоко возмущена расстрелом российскими <...> силами гражданина Грузии во время незаконного ареста. Эта вопиющая атака на грузинскую государственность еще раз обнажает истинную природу «брата-единоверца», — написала глава государства.

Журналист RadioTavisupleba Гога Апциаури рассказал изданию IPN, что всего в инциденте участвовали три гражданина Грузии. Убитый — Тамаза Гинтури, задержанный — Леван Готиашвили, а третьем человеку удалось сбежать. Он же рассказал о произошедшем местным жителям и полиции. По словам журналиста, въезд в село Кирбали сейчас заблокирован сотрудниками правоохранительных органов.

Также с осуждением в адрес России выступил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. МВД Грузии начало расследование по статьям об убийстве и незаконном лишении свободы.

Ранее Зурабишвили заявила, что Россия в будущем может использовать релокантов в качестве инструмента для захвата страны. Она не исключила, что Москва под предлогом защиты своих граждан в Грузии объявит государству «полноценную войну».