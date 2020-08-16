Горожане встретили мэра Бреста требованием уйти в отставку

Жители Бреста на встрече с мэром города Александром Рогачуком потребовали отставки городских властей и освобождения всех задержанных в ходе акций протеста, начавшихся в Белоруссии после президентских выборов.
Об этом сообщает Tut.by. Градоначальник вышел к протестующим вместе с милицейским начальством, руководством СК и прокуратуры. Рогачук попытался рассказать собравшимся горожанам про снятие коронавирусных ограничений и о выполнении требований протестующих о прямом диалоге с представителями исполнительной власти, однако собравшиеся постоянно перебивали его скандированием лозунгов.
Ранее в Минске член объединённого штаба оппозиции Белоруссии и соратница кандидата в президенты Светланы Тихановской Мария Колесникова в ходе акции протеста заявила, что политики подадут в суд в связи с незаконными действиями силовиков, передавал NEWS.ru.
Заявления на возбуждение уголовных дел по фактам смерти людей и издевательств над ними будут поданы 17 августа.
По данным Центризбиркома, за действующего главу государства Александра Лукашенко на выборах 9 августа проголосовали 80,1% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую — 10,1%. Соперница Лукашенко отказалась признавать своё поражение, заявив о фальсификациях. Сразу после закрытия избирательных участков в стране начались акции протеста, которые становились масштабнее с каждым днём. Самые массовые протестные мероприятия прошли в белорусских городах в воскресенье, 16 августа.