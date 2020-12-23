Главы МИД РФ и Армении обсудили ситуацию в Карабахе

https://static.news.ru/photo/5cd90b4e-453e-11eb-815d-fa163e074e61_660.jpg Ара Айвазян Фото: Aivazian_Ara/twitter.com

Министры иностранных дел России и Армении Сергей Лавров и Ара Айвазян обсудили по телефону реализацию трёхстороннего заявления о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили вопросы, связанные с реализацией заявления президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, президента Российской Федерации Владимира Путина и премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна о прекращении огня в зоне нагорнокарабахского конфликта, — сообщили в МИД РФ.

Уточняется, что министры также обсудили ряд актуальных тем двусторонней и международной повестки дня.

Двумя днями ранее подобный разговор состоялся между Сергеем Лавровым и главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Помимо обмена мнениями по поводу выполнения трёхстороннего заявления, министры уделили внимание региональным вопросам, «представляющим взаимный интерес».

Как писал NEWS.ru, из России на территорию Нагорного Карабаха прибыли 35 вагонов с гуманитарной помощью. В МЧС подчеркнули, что эта партия груза — самая большая из тех, что были направлены по железной дороге. К настоящему моменту специалисты сводной группы российского ведомства уже разгрузили девять вагонов и пять платформ.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября. В ночь на 10 ноября президенты РФ и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения конфликта. По условиям соглашения военные Армении и Азербайджана остались на занятых позициях, в регион были введены российские миротворцы, кроме того, под контроль Баку перешли пять районов Карабаха. Стороны условились обменяться пленными и телами погибших.

В общей сложности на территории Карабаха находятся 1960 российских военнослужащих, 90 бронетранспортёров и 380 единиц техники. Основу контингента составляют подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) ЦВО. Российские наблюдательные посты выставлены вдоль Лачинского коридора, который соединяет Азербайджан и Армению.