Из России в Карабах прибыли 35 вагонов с гуманитарной помощью

https://static.news.ru/photo/73071ee2-4426-11eb-b27a-fa163e074e61_660.jpg Фото: mchs.gov.ru

Из России на территорию Нагорного Карабаха на сегодняшний день прибыли 35 вагонов с гуманитарной помощью. Об этом во вторник, 22 декабря, сообщили представители МЧС РФ.

Отмечается, что 35 вагонов с гумпомощью прибыли в Карабах для дальнейшего распределения по пострадавшим районам. В МЧС подчеркнули, что эта партия груза — самая большая из тех, что были направлены по железной дороге. К настоящему моменту специалисты сводной группы российского ведомства уже разгрузили девять вагонов и пять платформ.

Дальнейшую транспортировку груза будут осуществлять пять пожарных автоцистерн, четыре легковых автомобиля УАЗ, десять дизель-генераторов, 280 кубометров пиломатериалов и порядка 35 тысяч бытовых принадлежностей. По имеющимся сведениям, разгружено более 250 тонн.

Указанная техника и предметы быта будут доставлены на 25 грузовых машинах МЧС России в Степанакерт. Позднее они будут распределены по пунктам выдачи в районах региона, — цитирует сообщение РИА Новости.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября. В ночь на 10 ноября президенты РФ и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения конфликта. Согласно условиям соглашения, военные Армении и Азербайджана остались на занятых позициях, в регион были введены российские миротворцы, кроме того, под контроль Баку перешли пять районов Карабаха. Стороны условились обменяться пленными и телами погибших.

В общей сложности на территории Карабаха находятся 1960 российских военнослужащих, 90 бронетранспортёров и 380 единиц техники. Основу контингента составляют подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) ЦВО. Российские наблюдательные посты выставлены вдоль Лачинского коридора, который соединяет Азербайджан и Армению.

Как ранее писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин заявил, что российские миротворцы гарантируют безопасность в Карабахе.