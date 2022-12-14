Ереван призвал ЕСПЧ обязать Баку разблокировать Лачинский коридор

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Ереван обратился в Европейский суд по правам человека, требуя обязать Баку разблокировать Лачинский коридор, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на заявление офиса представителя Армении по международным правовым вопросам. Из-за пробки на дороге Ханкенди — Армения, вызванной протестами азербайджанских экологов, дорога в республику была перекрыта.

Армения, согласно уставу Международного суда ООН, направила письмо и уведомила о блокировании Лачинского коридора со стороны Азербайджана и нарушении прав жителей Карабаха.

Армяне 12 декабря вышли на митинг против российских миротворцев в Ханкенди. Дорога в Армению была перекрыта. До этого азербайджанские экологи организовали в Шуше акцию протеста против незаконной эксплуатации месторождений, которые находятся под временным контролем российских миротворцев.

МИД Азербайджана назвал обвинения Еревана по поводу перекрытия Лачинской дороги и нарушения трехсторонней декларации лицемерием. В Баку напомнили, что Лачинскую дорогу закрыли не азербайджанские протестующие, а российские миротворцы.