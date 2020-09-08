Эпидемиолога Молдавии отправили в отставку из-за слов о жертвах COVID-19

Руководитель Национального центра общественного здоровья и главный эпидемиолог Молдавии Николай Фуртунэ был вынужден подать в отставку после своего высказывания об умерших от коронавируса.
В эфире одного из частных телеканалов он назвал жертв COVID-19 «обузой», чем вызвал возмущение общественности. Фуртунэ публично извинился и попытался объяснить, что имел в виду медицинский, а не социальный аспект. Президент Республики Игорь Додон счёл, что этого недостаточно и потребовал увольнения эпидемиолога.
Фуртунэ был вызван на заседание правительства и в его ходе подал в отставку. Временным исполняющим его обязанности назначен Виктор Гуштюк,
Согласно данным на конец августа, в республике зафиксировано около 36 тысяч случаев заражения коронавирусом. Жертвами инфекции стал 981 человек.
Ранее NEWS.ru писал, что COVID-19 был выявлен у главы Минздрава Молдавии Виорике Думбрэвяну. Она заявила, что проходит лечение и призвала соотечественников заботиться о своём здоровье.
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