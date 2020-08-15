Экс-кандидат в президенты Белоруссии усомнился в идее о трансфере власти

https://static.news.ru/photo/1e532ab8-df17-11ea-b159-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/svcherechen

Жизнеспособность идеи о формировании координационного совета по трансферу власти зависит от того, кто именно займётся воплощением инициативы. Так считает бывший кандидат в президенты Белоруссии Сергей Черечень.

Мнение политика озвучила его пресс-секретарь Виктория Стрелковская. По её словам, работать со штабом Светланы Тихановской экс-кандидат не готов.

Сергей Черечень хотел бы знать, кто занимается реализацией этой идеи. Если это те же люди, с которыми мы ранее обсуждали вопрос объединения, то ничего путного из этого не получится, — цитирует Стрелковскую ТАСС.

Ещё один бывший кандидат на главный пост страны Андрей Дмитриев заверил, что готов обсуждать вопрос создания координационного совета. Однако, как писал NEWS.ru, по его мнению, приступать к процессу трансфера власти пока преждевременно.

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным данным Центризбиркома, за действующего главу государства Александра Лукашенко свои голоса отдали 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

Оппозиция результаты голосования не признала. Тысячи людей вышли протестовать на улицы, посчитав итоги голосования сфальсифицированными. Вынужденно уехавшая в Литву Тихановская анонсировала создание координационного совета по трансферу власти. 15 августа её штаб объявил, что работа по формированию этого органа началась.