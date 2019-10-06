https://static.news.ru/photo/37bbff34-e83c-11e9-bf23-fa163e074e61_660.jpg Фото: Olena Khudiakova/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин на своей официальной странице в социальной сети 6 октября выступил с призывом остановить дискуссию о «формуле Штайнмайера».

Этот разговор, считает политик, никуда не ведёт. Климкин подчёркивает, что дискуссия о «формуле Штайнмайера» только отвлекает.

Просто не стоит «надевать её нам на голову». Сейчас важна открытая и честная дискуссия, куда, когда и для чего мы будем двигаться. Её нам явно не хватает. Сначала дискуссия — потом переговоры с РФ, не наоборот, — пишет Климкин в Facebook.

Как ранее писал News.ru, на площади Независимости в Киеве собрались около десятка тысяч человек, выступающих против «формулы Штайнмайера». Организаторы собрания отметили, что оно пока является предупредительным. По данным СМИ, в Харькове на акцию пришло более 500 человек. Участники также написали обращение к областному совету с требованием провести внеочередную сессию. На ней органы самоуправления должны будут выразить своё отношение к «формуле».