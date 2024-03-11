Экс-депутат Рады объяснил, как РФ может помочь одесскому подполью Экс-депутат Рады Царев: для помощи Одессе РФ может провести десантную операцию

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащий ВС РФ

Россия может помочь одесскому подполью, проведя десантную операцию или перейдя в наступление на город через Херсон и Николаев, рассказал NEWS.ru бывший депутат Верховной рады Олег Царев. Однако это возможно только в случае развала фронта украинской армии, отметил он.

Хотелось бы, чтобы российская 14-я армия пришла на помощь, однако сейчас это сложно, так как ВС РФ сейчас ведут бои за каждый населенный пункт. Чтобы помочь одесситам, нужно либо организовать масштабную десантную операцию, а положение Черноморского флота сложное, либо освобождать Херсон, Николаев и только потом Одессу. Это возможно лишь в случае, если украинский фронт развалится, но на данный момент это вряд ли возможно, — заявил Царев.

Экс-депутат отметил, что в условиях военного положения протестов или бунтов в Одессе ждать не стоит, как невозможно было это представить в фашистской Германии. Он добавил, что российской стороне необходимо помогать подполью, поскольку эти люди рискуют жизнью ради России.

Практически во всех украинских городах есть пророссийское подполье, в том числе в Днепропетровске, Запорожье, Харькове. Они сочувствуют нашей стране, желают победы нашей армии. Однако не стоит действовать, как поляки во время Варшавского восстания в 1944 году, когда Советская армия не сумела им помочь и восстание было подавлено Рейхом, — сказал Царев.

Ранее стало известно, что в Одессе растет численность российского подполья, о чем сообщил источник в объединении. По его словам, поддерживающие РФ жители города готовы «содействовать его освобождению».

До этого подпольщик рассказал, что сотрудники военкоматов Одессы не дают местным жителям выйти в центр города или воспользоваться общественным транспортом. Он добавил, что украинцам приходится отсиживаться дома — любой мужчина на улице почти гарантированно попадется на глаза территориальным центрам комплектования.