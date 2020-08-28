Доступ к новостным сайтам заблокировали в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/70e98ce8-e982-11ea-a3d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

Белорусские пользователи оказались лишены доступа к ещё двум местным информационным интернет-ресурсам. Заблокированы сайт негосударственного издания «Наша Нива» и сайт naviny.by, проект частного информагентства «БелаПАН».

Об этом сообщает РИА Новости. Ресурсы не открываются у пользователей трёх местных операторов связи. В частности, у оператора A1 появляется уведомление о блокировке со ссылкой на запрет министерства информации республики.

Агентство отмечает, что неделю назад данное ведомство на фоне протестов блокировало доступ к 70 сайтов медиа и политических движений.

Протесты в республике идут уже вторую неделю. Они начались после подведения предварительных итогов голосования на президентских выборах, завершившихся 9 августа. По официальным данным, их выиграл руководитель республики Александр Лукашенко с поддержкой более чем в 80%. Однако многие белорусы считают результаты недостоверными.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 28 августа сотрудники ОМОНа начали задерживать мужчин, которые принимали участие в акции протеста на площади Независимости в Минске. При этом женщин, выстроившихся в цепь солидарности, силовики не трогали, однако их окружили со всех сторон. ОМОН не применял силу к людям: силовики просто отводили их в автозаки. Женщины продолжали петь, несмотря на оцепление.