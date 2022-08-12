Додон объяснил, почему власти Молдавии блокируют переговоры с «Газпромом»

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Экс-президент Молдавии Игорь Додон объяснил, почему нынешние власти республики не идут на переговоры с «Газпромом» и всячески блокируют их. Это нужно для того, чтобы покупать газ в офшорах по высоким ценам и не внушающим доверия схемам, сказал политик в интервью радио Sputnik.

Власти очень хотят, чтобы Россия перекрыла нам газ, потому что в соглашение о закупке газа из РФ [вице-премьер Андрей] Спыну и его компания не могут вписать никакие схемы. Хотят закупать газ на рынке, в офшорах, по непонятным ценам. А там можно мутить, сколько угодно, — рассказал Додон.

Политик объяснил, что в действующем контракте «Молдовагаза» с российским концерном очень чётко прописаны цены и расчёты. Именно поэтому для населения установлены тарифы, которые не покрывают закупочную цену, считает бывший глава государства.

По словам Додона, это сделано специально, чтобы «Молдовагаз» не смог оплатить поставки газа России.

Я очень надеюсь, что «Газпром» не отключит Молдову от газа, но долг в нынешних условиях будет расти, это уже понятно, — заключил политик.

Ранее министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил, что республика ведёт борьбу за энергетическую независимость, поэтому представители страны не поедут в Россию просить дешёвый газ и не пойдут на уступки. По его словам, страна не готова к борьбе за энергетическую независимость, но в условиях мирового кризиса у неё нет выхода.