«Дочки» российских банков в Белоруссии резко подняли ставки по вкладам

https://static.news.ru/photo/7301b612-f365-11ea-8599-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Белорусские банки на фоне массового оттока средств существенно повысили ставки по коротким вкладам. Если недавно они не превышали 10%, то сейчас кредитные организации сулят вдвое больше. Причём, самые привлекательные предложения — у «дочек» российских банков.

Быстрее других ставки повысили структуры Сбербанка, ВТБ, «Альфы», ВЭБа. Они пообещали клиентам доходность на 2-3 процентных пункта выше, чем в других белорусских банках, сообщает РБК.

Так, в БПС Сбербанк можно разместить безотзывный депозит сроком на 35 дней по ставке 17% годовых, в ВТБ Беларусь — на 35-65 дней по ставке до 18,8% годовых, в «Альфа-банке» — на 33 дня до 17% (для сравнения, в августе это же предложение предполагало только 8% доходности).

Как пояснила представитель Moody’s Светлана Павлова, решение поднять ставки связано с необходимостью поддерживать банковскую ликвидность. Таким образом кредитные организации пытаются стимулировать граждан нести деньги на депозиты, в то время как в разгар политического кризиса они, наоборот, массово снимают средства — как в национальной, так и иностранной валюте. Специалисты объясняют это опасениями девальвации белорусского рубля.

В Белоруссии уже месяц продолжаются акции протеста после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

В качестве одной из действенных мер борьбы с «режимом Лукашенко» лидеры оппозиции считают забастовки. В Telegram-каналах постоянно звучат предложения пошатнуть нынешнюю власть экономически — всячески затягивать уплату налогов, коммунальных услуг, а также снимать деньги с банковских счетов. При этом часто появляется информация о возможной заморозке накоплений граждан.

При этом именно «дочки» российских банков оказались в наиболее нестабильном положении, так как именно оттуда зафиксирован наибольший отток сбережений граждан. Как писал NEWS.ru, председатель российского правительства Михаил Мишустин и министр финансов Антон Силуанов обратились к руководству Сбербанка, ВТБ и ВЭБа с просьбой не ограничивать доступ белорусских коллег к рублёвой ликвидности и не закрывать межбанковские лимиты..