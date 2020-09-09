Мишустин попросил банки РФ поддержать белорусских коллег

https://static.news.ru/photo/deab0286-535d-11ea-a590-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и министр финансов Антон Силуанов обратились к руководству Сбербанка, ВТБ и ВЭБа. Они попросили не ограничивать доступ белорусских коллег к рублёвой ликвидности.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на анонимные источники.

Мишустин и Силуанов звонили в госбанки с просьбой не закрывать межбанковские лимиты для белорусских банков, чтобы те могли сохранить доступ к рублёвой ликвидности, — рассказал информатор журналистам.

По данным СМИ, эти действия связаны с опасениями по поводу возможности ограничения банками РБ своих операций при прекращении притока денег через межбанковское кредитование. Власти боятся, что в Белоруссии повторится «украинский сценарий», когда кредиторы из РФ списали крупные суммы после введения Украиной санкций в отношении «дочек» российских банков.

По информации Fitch, белорусский банковский сектор должен российским кредитным организациям примерно $2–2,5 млрд. При этом доля государства в этом секторе экономики составляет около 80%.

В Белоруссии уже месяц продолжаются акции протеста после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

Выборы не признали страны — члены ЕС. Оппозиция сформировала так называемый Координационный совет, который должен вести переговоры с действующей властью. После этого МВД страны возбудило дело о попытке захвата власти, писал NEWS.ru.