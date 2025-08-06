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06 августа 2025 в 11:45

Депутат назвал приговор Гуцул объявлением войны

Депутат Сафонов: Санду приговором Гуцул объявила войну Приднестровью

Евгения Гуцул Евгения Гуцул Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Президент Майя Санду объявила войну с собственным народом, начав судебную расправу над главой Гагаузии Евгенией Гуцул, заявил РИА Новости депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов. По его словам, большинство выступает против давления на оппозицию.

Национал-фашистский режим Санду фактически объявил войну Гагаузии, Приднестровью и всем своим противникам внутри Молдавии. То есть большинству, — сказал он.

По словам парламентария, показательный процесс над лидером Гагаузии — лишь первый этап кампании по ликвидации регионального самоуправления. Он назвал приговор Гуцул «обезглавливанием автономии».

Суд в Кишиневе приговорил к семи годам лишения свободы Гуцул. Она была признана виновной в нелегальном финансировании избирательной кампании в 2023 году. Кроме того, бывшего секретаря оппозиционной партии «Шор» Светлану Попан приговорили к шести годам заключения. Ее признали виновной в незаконном финансировании партии.

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