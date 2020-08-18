Декада протестов: чем отличается революция по-белорусски

Это лето в Москве, в отличие от прошлого, проходит довольно скучно. Ни тебе массовых митингов, ни жёстких задержаний, ни политических арестов. А вот в братской Белоруссии лето выдалось на удивление жарким. 9 августа там состоятся президентские выборы, на которых у действующего лидера, бессменного «батьки» Александра Лукашенко, впервые за 20 лет есть реальный шанс проиграть. При этом нынешняя предвыборная кампания — самая яркая, жёсткая, резонансная и грязная в истории страны. Как так получилось и кто может стать следующим главой Белоруссии — в материале NEWS.ru