Число погибших при взрыве на шахте в Казахстане приблизилось к 30 МЧС Казахстана: при аварии на шахте в Казахстане погибло 28 человек

Фото: Alvaro Fuente/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Число погибших в результате аварии на шахте имени Костенко в Карагандинской области Казахстана выросло до 28, сообщается на сайте МЧС республики. По данным ведомства, спасатели продолжают поиски еще 18 горняков.

По состоянию на 15:00 (12:00 мск) обнаружены тела 28 погибших, поиски 18 шахтеров продолжаются, — говорится в сообщении.

В МЧС Казахстана добавили, что в аварийно-спасательных работах задействованы горноспасатели Карагандинского филиала ТОО «Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб».

Взрыв на шахте произошел в ночь на 28 октября. Причиной трагедии, по предварительным данным, стал взрыв газометана. Сообщалось, что к месту происшествия приехали глава администрации региона, руководство компании и первый зампрокурора республики. Генеральная прокуратура Казахстана возбудила уголовное дело по факту аварии на шахте в Караганде. На месте ЧП сейчас работает оперативный штаб.

Тем временем президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил общенациональный траур в воскресенье, 29 октября. Глава республики встретился с родственниками погибших и пообещал помощь и расследование всех обстоятельств случившегося.