Президент Казахстана объявил общенациональный траур 29 октября

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Касым-Жомарт Токаев

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев объявил общенациональный траур в воскресенье, 29 октября, сообщается в Telegram-канале пресс-службы главы государства. Токаев встретился с родственниками погибших и пообещал помощь и расследование всех обстоятельств случившегося.

Касым-Жомарт Токаев встретился с семьями и родственниками горняков, погибших в результате трагедии, и выразил соболезнования. <...> 29 октября будет объявлен днем общенационального траура, — говорится в сообщении.

В ходе взрыва, произошедшего в ночь на 28 октября, погиб по меньшей мере 21 человек. Причиной трагедии, по предварительным данным, стал взрыв газометана. Сообщалось, что к месту происшествия приехали глава администрации региона, руководство компании и первый зампрокурора республики. Генеральная прокуратура Казахстана возбудила уголовное дело по факту аварии на шахте в Караганде. На месте ЧП сейчас работает оперативный штаб. Под завалами остаются 23 человека. В акимате (администрации) Карагандинской области сообщили о госпитализации 18 шахтеров, одного из них позднее отпустили домой на амбулаторное лечение.