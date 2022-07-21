Центральная Азия хочет отойти от РФ, КНР, Турции и Запада, но не знает как Только три президента из пяти, участвующих в саммите государств Центральной Азии, подписали предложенный региональный договор

Фото: president.kg

Лидеры стран Центральной Азии

Лидеры государств Центральной Азии провели однодневный саммит государств Центральной Азии в Киргизии, на берегу Иссык-Куля. На встрече обсуждались, в частности, обеспечение безопасности региона и экономическое сотрудничество. Эксперты считают, что страны Центральной Азии (ЦА) в столь кризисное время вынуждены по-новому относиться к региональной интеграции. Например, принцип невмешательства в конфронтацию между Россией и Западом должен сопровождаться поиском новых форм сотрудничества, отказом от внутрирегиональных конфликтов. Насколько реальную задачу поставили перед собой главы государств в Чолпон-Ате — в материале NEWS.ru.

На иссык-кульском берегу договорились дружить и сотрудничать

Президенты Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркмении и Киргизии основали саммит государств Центральной Азии, или, как его называют официально, Консультативные встречи, в 2018 году. Договорились встречаться ежегодно в одном из государств региона по очереди. Нынешняя встреча четвёртая по счёту, поскольку в 2020 году саммит пришлось отменить из-за пандемии коронавируса.

На рабочую повестку встречи повлияли недавние кризисные события как в мире, так и в самом регионе. В августе 2021 года, сразу после окончания прошлого саммита в Туркмении лидеры «Талибана»* объявили о полном захвате власти в Афганистане. В январе нынешнего года прошли массовые протесты в Казахстане, в мае волнения уже охватили Горный Бадахшан, в июне произошли пограничные бои между Киргизией и Таджикистаном, в июле вспыхнул узбекский Каракалпакстан. Но самое большое влияние на ситуацию в Центральной Азии, как подчёркивают эксперты, оказали вооружённые события на Украине. Они затруднили экономические сотрудничество региона как с Западом, так и с Россией. Москва остаётся главным партнёром стран ЦА, поэтому западные санкции не могли не сказаться на экономическом положении всего региона. К тому же США в своих угрозах перешли от слов к делу: не так давно под ограничения попало узбекское предприятие Promcomplertlogistic, поставляющее микросхемы для военной промышленности РФ. Многие в ЦА восприняли вторичные санкции Вашингтона как демонстративное предупреждение всем остальным потенциальным партнёрам российских предприятий.

В выступлениях президентов центральноазиатских стран звучала озабоченность экономическими кризисными процессами в мире. Выход некоторые из них видели в региональной солидарности.

Мир, стабильность и благополучие всего региона зависят от нашей сплоченности, готовности принимать решительные меры по защите общих интересов Центральной Азии, — заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Фото: president.kg Шавкат Мирзиёев

Туркменский лидер Сердар Бердымухамедов подчеркнул в своём выступлении, что его страна надеется на активизацию регионального сотрудничества по вопросам поставок энергоносителей.

Общая безопасность, стабильность и благополучие зависят от атмосферы отношений между странами региона, — убеждён президент Киргизии Садыр Жапаров.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев внёс наибольшую лепту в обсуждение объединительных проектов, предложив коллегам проект «Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке». В пояснительной записке к нему говорится:

Договор послужит прочной основой для дальнейшего углубления взаимовыгодного сотрудничества между государствами Центральной Азии, выстраивания оптимальной модели взаимоотношений с мировым сообществом и выработки общих подходов к современным вызовам и угрозам, а также будет способствовать развитию межгосударственного взаимодействия в Центральной Азии.

Республики ЦА делают попытку уйти от внешнего влияния, поскольку их не устраивает роль игровых фигур в руках глобальных сил, отметил в беседе с NEWS.ru политолог, эксперт по региону Марс Сариев.

Лидеры стран нашего региона на фоне всех кризисов нынешнего года пришли к выводу, что надо занимать позицию, похожую на Движение неприсоединения, которую организовали в 1961 году по инициативе Джавахарлалу Неру, Иосипа Броз Тито, и Гамаля Абдель Насера. Страны, вступившие в это движение, отказались от участия в любых военных блоках. Государства ЦА понимают необходимость сближения позиции стран, и они готовы дистанцироваться от России, Китая, Турции и Запада. Это инстинктивная реакция наших республик, которые не хотят, чтобы их дестабилизировали изнутри внешние силы, чтобы использовать уже в противостоянии между собой. Марс Сариев эксперт по региональной безопасности в Центральной Азии​

Фото: president.kg Лидеры стран Центральной Азии

Но к глобальным игрокам всё равно у стран ЦА разное отношение. По мнению политолога Сариева, дистанцирование от России регион будет осуществлять лишь на словах, с целью успокоить Запад и избежать вторичных санкций. Многочисленные политики и дипломаты, посетившие страны ЦА только в нынешнем году, чётко давали понять местным властям: «кто не с нами, тот против нас». Также не секрет, что через территорию ЦА в Россию всё равно продолжают поступать санкционные товары. Стратегическое партнёрство в одночасье отменить невозможно.

Договор подписан на троих

Предложенный Нур-Султаном договор о «Дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке» в итоге подписали только главы Казахстана, Киргизии и Узбекистана. Лидеры Таджикистана и Туркмении, как сообщили в пресс-службе киргизского президента, поставят свои подписи «после завершения внутригосударственных процедур в их странах».

Эксперты расценили это решение Эмомали Рахмона и Сердара Бердымухамедова как вежливый отказ от интеграции в предложенном варианте. Такой вывод напрашивается, если обратить внимание на некоторые детали, отметил в беседе с NEWS.ru бишкекский политолог Анвар Акматов.

Президенты Таджикистана и Туркмении прибыли в Чолпон-Ату не накануне саммита, как остальные лидеры, а в день его проведения. Значит, они не хотели участвовать в неформальных мероприятиях. Отношение Ашхабада к таким объединениям очень острожное, поскольку страна имеет внеблоковый статус, полный нейтралитет, ни в ЕАЭС, ни в ШОС, ОДКБ или другие сообщества не входит. У Душанбе тоже есть разногласия с соседями — своя точка зрения на внутриафганское противостояние, и они смотрят на этот саммит как на встречу тюркских государств, являясь ираноязычными, — сказал собеседник интернет-издания.

По словам политолога Акматова, договор наполнен общими фразами о том, что «надо решать все вопросы миром». Во время выступлений президентов было высказано предложение о встречах на уровне секретарей Совбезов и глав внешнеполитических ведомств, заявлено о намерении открыть общий телеканал и информационный интернет-ресурс. Обсуждены транспортные коридоры и экономические проекты, поднята в очередной раз проблема борьбы с терроризмом и радикальным исламом. Явных прорывов саммит не принёс, ограничившись обсуждением ключевых, но уже привычных вопросов, заключил бишкекский эксперт.

Фото: president.kg Место проведения саммита в Киргизии

У стран ЦА остаются пограничные разногласия и «не сочетающаяся экономика», что препятствует давней идее о создании регионального союза, отметила в беседе с NEWS.ru заведующая сектором Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Елена Кузьмина.

Казахстан выдвинул эту идею ещё в начале 2000-х годов. В наше время её продвигает Узбекистан, который тоже видит себя лидером региона. Но пока всё остаётся на словах. У стран региона много противоречий. Они не складываются по культурному коду, большинство населения в регионе тюркоязычное, в Таджикистане — ираноязычное. Пограничные проблемы есть почти у всех, но в отношении Узбекистана они стали решаться с приходом к власти Шавката Мирзиёева. Между Таджикистаном и Киргизией проблемы остаются, в их основе лежат спор за пастбища, водные ресурсы, контрабанда и наркотрафик. Поэтому стычки продолжаются, — сказала эксперт.

Фото: president.kg Лидеры стран Центральной Азии

По мнению Елены Кузьминой, сложно объединить регион и по экономическим причинам, поскольку у стран однотипные экономики, много идентичных товаров. Торговля в целом в регионе улучшилась, особенно после того, как Узбекистан открыл и разминировал свои границы. Однако первичный эффект от свободного передвижения товаров исчерпан. Возможности остаётся, но их надо развивать. Для развития производства нужны инвестиции, внутренних не хватает, даже у Казахстана. Требуются инвестиции извне. Китай и Россия — это крупнейшие инвесторы и торговые партнёры стран ЦА. Им не обойтись без таких экономически мощных соседей, тем более уровень развития в центральноазиатских республиках разный. Относительно сильная экономика у Казахстана, наращивает возможности Узбекистан, но они не безграничны. Туркмения — закрытая страна, 96% экспорта идёт в Китай, и это один товар — газ. Киргизия и Таджикистан — бедные страны, заключила эксперт по странам Центральной Азии.

Следующий саммит решено провести в Таджикистане в будущем году. Президент Казахстана Токаев предложил пригласить на него «высоких представителей других сопредельных государств, например России и Китая». Возможно, это предложение было сделано «бывшим дипломатом и выпускником МГИМО», чтобы предупредить утверждения о том, что регион «ищет альтернативу России», в эти дни их появилось немало в различных СМИ.

* Организация признана террористической и запрещена в РФ