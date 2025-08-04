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04 августа 2025 в 16:23

Дженнифер Лопес случайно «посягнула» на Конституцию Армении

Экс-премьер Армении Багратян: расходы на концерт Лопес нарушают конституцию

Дженнифер Лопес Дженнифер Лопес Фото: Mirko Fava/TSCK/LiveMedia/Global Look Press

Бюджетные расходы на концерт певицы Дженнифер Лопес, прошедший в Ереване 3 августа, являются антиконституционными, заявил бывший премьер-министр Армении Грант Багратян. По его словам, из государственной казны на выступление певицы было выделено $6 млн (482 млн рублей), сообщает РИА Новости.

Предоставление из государственного бюджета $6 млн Дженнифер Лопес за выступление в Ереване является антиконституционным. Государство не занимается предпринимательской деятельностью, так как это содержит большие коррупционные риски, — заявил Багратян.

Он отметил, что мероприятие частично финансировалось за счет продажи билетов, что, по его мнению, указывает на хозяйственную деятельность, несовместимую с бюджетным финансированием. Багратян также призвал прокуратуру и антикоррупционные органы дать правовую оценку расходам. Отдельно он потребовал объяснений от министра образования, науки, культуры и спорта Жанны Андреасян, а также допроса министра финансов Ваге Ованнисяна за проведение неутвержденных бюджетом выплат.

Ранее Лопес отменила гастроли в России из-за опасений негативной реакции Запада на фоне проведения специальной военной операции. Переговоры о ее выступлении в Москве шли три месяца. Стороны сумели договориться о дате концерта в августе и минимальном гонораре в $1 млн (81,8 млн рублей). Был подписан предварительный договор.

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