Бастующие рабочие остановили печи Белорусского металлургического завода

https://static.news.ru/photo/052d671c-e08c-11ea-a7d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Byelorussian Steel Works/facebook.com

Работники Белорусского металлургического завода (БМЗ) остановили работу всех трёх печей, из них слили металл и «завод затих». Предприятие находится в городе Жлобин.

Как сообщает издание TUT.BY, рабочие передали генеральному директору список требований, под ними подписались порядка двух тысяч сотрудников. В частности, люди хотят, чтобы в отставку ушло высшее руководство страны, были проведены честные выборы с независимыми международными наблюдателями, освобождены политзаключённые.

Масштабные акции протеста продолжаются в стране с 9 августа. Белорусы недовольны результатами президентских выборов, на которых победил бессменный руководитель страны Александр Лукашенко. Люди считают, что результаты были грубо сфальсифицированы, и победу одержала кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.

В последние несколько дней, помимо акций протеста, страну охватили масштабные забастовки. Встали основные заводы. Сегодня Лукашенко посетил два из них — Минский завод колёсных тягачей и МАЗ. МЗКТ он покидал под крики «Уходи!», писал NEWS.ru.