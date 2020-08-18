Белорусские войска на западной границе приведены в полную боевую готовность

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что войска на западной границы страны приведены в полную боевую готовность.
Как
И слава богу, что мы отреагировали на это и развернули боевые подразделения нашей армии на западных рубежах нашей границы, привели их в полную боевую готовность. Министр обороны мне доложил, что всё это исполнено и соответствующие части сегодня готовы к выполнению своих обязательств, — отметил Лукашенко.
Президент подчеркнул, ситуация ещё не достигла своего пика. Глава государства считает, что появившиеся извне проблемы являются абсолютно скоординированными действиями.
События будут развиваться соответствующим образом, но мы понимаем, в каком направлении, — добавил президент Белоруссии.
NEWS.ru писал, что Лукашенко вновь позвонил российскому лидеру Владимиру Путину. Президент РФ проинформировал главу Белоруссии о своих переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Стороны обсуждали ситуацию в Белоруссии.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен