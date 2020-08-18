Белорусские войска на западной границе приведены в полную боевую готовность

https://static.news.ru/photo/d193951c-e166-11ea-9d9d-fa163e074e61_660.jpg Фото: mil.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что войска на западной границы страны приведены в полную боевую готовность.

Как сообщает БелТА, во время совещания с членами Совета безопасности страны глава государства выразил озабоченность, которая складывается вдоль западных границ. По его словам, некоторые руководители западных государств делают различные заявления, хотя даже не знают, где находится Белоруссия.

И слава богу, что мы отреагировали на это и развернули боевые подразделения нашей армии на западных рубежах нашей границы, привели их в полную боевую готовность. Министр обороны мне доложил, что всё это исполнено и соответствующие части сегодня готовы к выполнению своих обязательств, — отметил Лукашенко.

Президент подчеркнул, ситуация ещё не достигла своего пика. Глава государства считает, что появившиеся извне проблемы являются абсолютно скоординированными действиями.

События будут развиваться соответствующим образом, но мы понимаем, в каком направлении, — добавил президент Белоруссии.

NEWS.ru писал, что Лукашенко вновь позвонил российскому лидеру Владимиру Путину. Президент РФ проинформировал главу Белоруссии о своих переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Стороны обсуждали ситуацию в Белоруссии.