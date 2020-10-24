Белорусские пограничники отказывают во въезде подозрительным иностранцам

https://static.news.ru/photo/cf6837b6-178f-11eb-9a88-fa163e074e61_660.jpg Фото: gpk.gov.by

Пограничники Белоруссии на прошлой неделе не пустили в страну 595 иностранцев «спортивного телосложения». Об этом заявил официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский.

Он добавил, что абсолютное большинство из тех, кому отказали во въезде, крепкие молодые люди спортивного телосложения. Они прибыли из соседних стран: Украины, Польши и Литвы.

[Они] никак не смогли пояснить или подтвердить цели прибытия в Беларусь, — цитирует Бычковского ТАСС.

В Белоруссии уже третий месяц не прекращаются акции протеста против, как считают их участники, нечестно выигравшего президентские выборы Александра Лукашенко. Люди требуют его отставки и новых выборов. Со своей стороны, Лукашенко не раз говорил, что ситуацию в стране пытаются дестабилизировать извне, и обвинял в этом соседние государства и США, которые хотят поссорить Минск с Москвой.

Ранее NEWS.ru писал, что Тихановская выдвинула ультиматум Лукашенко. Она потребовала, чтобы президент республики объявил о своей отставке, освобождения всех политзаключённых и прекращения насилия на улицах. Если эти условия не будут соблюдены до 25 октября, с 26-го начнётся национальная забастовка «всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах».