Белорусская оппозиция заявила, что не хочет захвата власти в стране

https://static.news.ru/photo/4e99c96e-f684-11ea-8e17-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Координационный совет белорусской оппозиции заявил, что не ставит перед собой задачу по захвату власти в стране, а его главная цель — честные выборы.

Координационный совет не ставил и не ставит своей целью «захват власти», как это представляют некоторые СМИ. Власть должна сменяться в стране на выборах, результаты которых ни у кого не будут вызывать сомнений. Мы же как гражданская платформа выступаем за то, чтобы в стране как можно скорее заработали базовые конституционные нормы. За то, чтобы любые проблемы в обществе решались путём диалога, — приводит ТАСС выдержку из заявления организации.

В совете отметили, что организация стремится донести свою позицию до российских властей и призывает другие страны поддержать подобную инициативу.

Для нас является важным, чтобы мнение значительной части белорусского общества слышали и учитывали в России, — говорится в пресс-релизе.

В организации подчёркивают, что содействие политическому диалогу со стороны Москвы поспособствует нормализации ситуации и улучшению отношений России и Белоруссии.

Координационный совет никогда не ставил и не ставит своей целью ухудшить отношения Беларуси и России. <...> Мы поддерживаем развитие белорусско-российских отношений во всех сферах, — отмечают в совете.

Как ранее писал NEWS.ru, экс-кандидат в президенты Белоруссии и инициатор создания Координационного совета Светлана Тихановская призвала участников протестов избегать проявления агрессии и применения силы на митингах.