Белоруссия объявила о закрытии части воздушного пространства

Минобороны Белоруссии сообщило о закрытии с 12.00 мск 24 февраля части воздушного пространства для полётов гражданских воздушных судов. Как сообщается в его официальном Telegram-канале, это сделано для безопасного использования воздушного пространства.

Принято решение о закрытии с 12.00 24 февраля 2022 года части воздушного пространства Республики Беларусь для полетов гражданских воздушных судов по рубежу: государственная граница Республики Беларусь, Высокое, Барановичи, Осиповичи, Кричев, далее по южной части государственной границы Республики Беларусь до Высокое, — говорится в сообщении.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал ранее о телефонном разговоре с главой РФ Владимиром Путиным, который назвал целью операции на Украине «прекращение геноцида» народа в Донецкой и Луганской областях Украины. Лукашенко добавил, что стороны должны сесть за стол переговоров, чтобы не допустить кровопролития.

Он предложил провести российско-украинские мирные переговоры в Минске. Об этом он заявил на оперативном совещании с военными. Он также добавил, что для того, чтобы остановить эскалацию, необходимо будет выполнить российские требования по гарантиям безопасности. Кроме того, Лукашенко сообщил, что белорусские войска не участвуют в спецоперации, но могут быть задействованы, если в этом будет необходимость.