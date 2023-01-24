Военные Белоруссии и России начали вывозить бронетехнику из ангаров ВС Белоруссии и России приступили к снятию техники с хранения в рамках боевого слаживания РГВ

Фото: МО РБ

Военнослужащие совместной группировки войск России и Белоруссии начали расконсервацию военной техники, сообщила пресс-служба белорусского Минобороны в Telegram-канале. Вывод техники проходит в рамках боевого слаживания региональной группировки войск (РГВ).

В рамках проведения совместных мероприятий боевого слаживания региональной группировки войск [сил] Беларуси и России подразделения 11-й отдельной механизированной бригады приступили к снятию техники с длительного хранения, — сказано в сообщении.

13 января в Telegram-канале белорусского военного ведомства сообщили, что артподразделения 11-й отдельной механизированной бригады ВС республики привели в готовность к выполнению боевых задач. В пресс-службе министерства пояснили, что подготовка войсковых формирований происходит в рамках боевого слаживания РГВ республики и России.

Ранее в белорусском военном ведомстве рассказали о продолжающейся проверке боевой готовности одного из танковых батальонов 19-й отдельной гвардейской механизированной бригады. Стрельбы показали, что экипажи готовы к выполнению задач.