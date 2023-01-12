Продолжается проверка боевой готовности одного из танковых батальонов 19-й отдельной гвардейской механизированной бригады, сообщили в Минобороны Белоруссии. Стрельбы показали, что экипажи готовы к выполнению задач по предназначению.
Военнослужащие 19-й отдельной гвардейской механизированной бригады совершили марш на 227-й общевойсковой полигон, где прошла практическая стрельба из вооружения танка Т-72Б штатными артиллерийскими снарядами.
За работой танкистов следил командующий войсками Северо-Западного оперативного командования генерал-майор Александр Науменко.
В Белоруссии накануне анонсировали совместные летно-тактические учения с ВС РФ. В военном ведомстве отметили, что со стороны российских войск в мероприятии примет участие формирование ВКС.
Тем временем в Ровненской области Украины, которая находится на северо-западе страны и граничит с Белоруссией, стали готовиться к обороне. Глава региональной военной администрации Виталий Коваль подчеркнул, что в субъекте активно строятся фортификационные сооружения.