В Белоруссии прошли учебные стрельбы танковой бригады

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Танк Т-72Б

Продолжается проверка боевой готовности одного из танковых батальонов 19-й отдельной гвардейской механизированной бригады, сообщили в Минобороны Белоруссии. Стрельбы показали, что экипажи готовы к выполнению задач по предназначению.

Военнослужащие 19-й отдельной гвардейской механизированной бригады совершили марш на 227-й общевойсковой полигон, где прошла практическая стрельба из вооружения танка Т-72Б штатными артиллерийскими снарядами.

За работой танкистов следил командующий войсками Северо-Западного оперативного командования генерал-майор Александр Науменко.

В Белоруссии накануне анонсировали совместные летно-тактические учения с ВС РФ. В военном ведомстве отметили, что со стороны российских войск в мероприятии примет участие формирование ВКС.

Тем временем в Ровненской области Украины, которая находится на северо-западе страны и граничит с Белоруссией, стали готовиться к обороне. Глава региональной военной администрации Виталий Коваль подчеркнул, что в субъекте активно строятся фортификационные сооружения.