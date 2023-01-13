В Белоруссии сообщили о готовности артподразделений к выполнению задач Минобороны Белоруссии: артподразделения 11-й механизированной бригады приводятся в готовность

Фото: Министерство обороны Республик Беларусь

Артподразделения 11-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Белоруссии приводятся в готовность к выполнению боевых задач, сообщили в Telegram-канале военного ведомства. В пресс-службе министерства пояснили, что подготовка войсковых формирований происходит в рамках боевого слаживания РГВ республики и России.

Сегодня в рамках проведения совместных мероприятий боевого слаживания региональной группировки войск (сил) Беларуси и России, артиллерийские подразделения 11-й отдельной механизированной бригады приводятся в готовность к выполнению задач по предназначению, — сказано в сообщении.

Ранее в белорусском военном ведомстве рассказали о продолжающейся проверке боевой готовности одного из танковых батальонов 19-й отдельной гвардейской механизированной бригады. Стрельбы показали, что экипажи готовы к выполнению задач по предназначению.

До этого в Белоруссии анонсировали совместные летно-тактические учения с ВС РФ. В военном ведомстве отметили, что со стороны российских войск в мероприятии примет участие формирование ВКС.