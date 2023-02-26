Стало известно, кто поможет России обойти «адские» санкции ISW: Россия и Китай могут обойти западные санкции с помощью Белоруссии

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Александр Лукашенко

Белоруссия может помочь России и Китаю обойти западные санкции, заявили эксперты американского Института изучения войны (ISW). Там полагают, что скорая поездка президента республики Александра Лукашенко в Китай направлена на то, чтобы помочь России и КНР на фоне сообщений о том, что Китай рассматривает возможность предоставления РФ летальной помощи.

Объявление Лукашенко о его визите совпадает с сообщениями CNN и The Washington Post о том, что Китай серьезно рассматривает возможность продажи оружия России. Вероятно, российские и китайские чиновники разработали планы доставки оружия в РФ по поддельным товаросопроводительным документам, чтобы избежать международных санкций. Китай может попытаться использовать соглашения с Беларусью, чтобы скрыть нарушение санкций, — отметили в ISW.

Лукашенко c 28 февраля по 2 марта посетит Китай с государственным визитом. Ожидается, что по итогам переговоров с китайскими представителями будет подписан большой пакет документов по развитию отношений в ключевых сферах.

Ранее Лукашенко анонсировал визит в Иран в середине марта. Глава государства отметил, что переговоры выведут сотрудничество двух стран на более высокий уровень. Лукашенко добавил, что до поездки сторонам нельзя «потерять этот момент и это время», чтобы укрепить связи.

17 февраля Лукашенко прибыл в Москву на переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. На встрече лидеры стран рассмотрели ключевые вопросы развития российско-белорусских отношений, а также интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства.