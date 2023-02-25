Стало известно, когда Лукашенко посетит Китай Лукашенко совершит визит в Китай с 28 февраля по 2 марта

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко даёт интервью китайским СМИ — информационному агентству Синьхуа и Медиакорпорации Кита

Президент Белоруссии Александр Лукашенко c 28 февраля по 2 марта посетит Китай с государственным визитом, сообщила пресс-служба главы государства. Ожидается, что по итогам переговоров с китайскими представителями будет подписан большой пакет документов по развитию отношений в ключевых сферах.

Данный визит станет продолжением многолетнего курса на выстраивание отношений дружбы и взаимовыгодного сотрудничества с Китайской Народной Республикой, — говорится в сообщении.

Ранее Лукашенко анонсировал визит в Иран в середине марта. Глава государства отметил, что переговоры выведут сотрудничество двух стран на более высокий уровень. Лукашенко добавил, что до поездки сторонам нельзя «потерять этот момент и это время», чтобы укрепить связи.

17 февраля Лукашенко прибыл в Москву на переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. На встрече лидеры стран рассмотрели ключевые вопросы развития российско-белорусских отношений, а также интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства.