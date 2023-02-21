Лукашенко рассказал о скором визите в Иран

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал визит в Иран в середине марта, передает БелТА. Глава государства отметил, что он выведет сотрудничество двух стран на более высокий уровень.

Это будет значимая встреча, которая выведет нас на более высокий уровень сотрудничества, — сказал он.

17 февраля Лукашенко прибыл в Москву на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. На встрече лидеры стран рассмотрели ключевые вопросы развития российско-белорусских отношений, а также интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства.

Ранее президенты встретились в Санкт-Петербурге в конце декабря 2022 года в рамках неформального саммита стран СНГ. Лидеры государств подвели итоги уходящего года и обсудили планы по дальнейшему взаимодействию. Также Лукашенко приезжал в Москву 24 декабря. В ходе визита он ознакомился с работой Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина, а также обсудил перспективы белорусско-российского сотрудничества в космической сфере.