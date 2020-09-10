«Мужики, мы свои»: белорус снял, как ОМОН громит его машину

https://static.news.ru/photo/0baaee5a-f376-11ea-99e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Onliner Belarus/youtube.com

Оппозиционные белорусские СМИ обнародовали видеоролик, в котором запечатлено, как в первые дни протестов большая группа силовиков разгромила пытавшийся выехать с придомовой территории автомобиль. Сообщается, что на машине были российские номера, а за рулём сидел житель Минска.

Инцидент произошёл 11 августа в районе улицы Притыцкого. Государственная пресса тогда сообщила, что молодой человек, который якобы находился в стране проездом, решил подрифтовать на своей чёрной Audi. Однако запись произошедшего демонстрирует, что всё было не так.

Парень оказался местным. По его словам, автомобиль был оформлен на живущего в России дядю. Его собирались поставить на учёт в Белоруссии, но не успели из-за закрытия границ.

Молодой человек из соображений безопасности не стал называть своё имя. Но рассказал, что в тот день приехал во Фрунзенский район столицы, чтобы помириться с девушкой, с которой повздорил незадолго до этого. В качестве моральной поддержки взял друга. Услышав шум и увидев бегущих людей на улице, приятели сели в машину и поехали в обратном направлении. Перед выездом из дворов они увидели силовиков, включили аварийную сигнализацию, а те стали громить машину дубинками.

Сидя за рулём, даже поднял руки. <...> Думал, нас приняли за иностранцев (из-за номеров), поэтому стал кричать силовикам: «Мы свои», то есть белорусы. Кричал «Стойте!». Конечно, я сильно испугался. Главным желанием было, чтобы это поскорее закончилось, — рассказал парень изданию Onliner.

Молодой человек «в состоянии страха и шока» проехал вперёд, но силовики заблокировали автомобиль, после чего разгромили его, а находившихся в нём избили и задержали.

Его арестовали на максимально возможные 25 суток и этапировали в следственный изолятор города Жодино. Однако через три дня, когда власти начали массово выпускать задержанных, ему также посчастливилось выйти на волю.

Сейчас, по словам жителя Минска, он намерен уехать из страны, так как опасается уголовного преследования. Тем не менее Следственный комитет Белоруссии проводит проверку по заявлению пострадавшего об избиениях и порче имущества.

В Белоруссии уже месяц продолжаются акции протеста после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

Ранее NEWS.ru писал, что Лукашенко допустил нарушение законов, «чтобы остановить всякую дрянь».