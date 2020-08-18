«Беларуськалий» из-за забастовки приостановил добычу руды

https://static.news.ru/photo/bc72fdf8-e1e3-11ea-8b86-fa163e074e61_660.jpg Фото: MaraZet/wikimedia.org

Добыча руды на большинстве производств ОАО «Беларуськалий» приостановлена из-за забастовок, сообщил сопредседатель стачечного комитета предприятия Анатолий Бокун.

Насколько мне известно, до последнего времени руда на-гора не выдавалась. Сильвинитовые обогатительные фабрики 1-го, 2-го и 3-го рудоуправления стоят, — передаёт его слова ТАСС.

Бокун отметил, что работает только фабрика 4-го рудоуправления.

Митинги в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа, на которых, по данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. Для разгона протестующих полиция использовала водомёты, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Задержаны, по информации МВД Белоруссии, более 6,7 тысячи человек, сотни человек пострадали, в том числе 120 силовиков. Два человека погибли.

В последние несколько дней помимо акций протеста страну охватили и масштабные забастовки. Встали основные заводы, шахтёры отказываются работать. Накануне Лукашенко посетил Минский завод колёсных тягачей и МАЗ, где встречался с бастующими работниками. МЗКТ он покидал под крики «Уходи!».

Как ранее писал NEWS.ru, переизбранный президент Белоруссии Александр Лукашенко после начала протестных акций, направленных против его очередного срока во главе страны, слишком поздно обратился за поддержкой к рабочим. Такое мнение высказал бывший лидер СССР Михаил Горбачёв.