Бастующий рабочий МЗКТ во время визита Лукашенко предложил ему застрелиться

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил Минский завод колёсных тягачей (МЗКТ), рабочие которого объявили забастовку. Во время визита главы государства один рабочий предложил политику застрелиться.
Застрелись, офицер! — крикнул мужчина.
После этого Лукашенко подошёл к толпе. Общение произошло на повышенных тонах.
Не волнуйтесь, я вас избивать не буду! Это не в моих интересах. Если хоть один спровоцирует что-то здесь, разберёмся жестоко. Поэтому будь мужиком. Вас толпа, а я один. Опусти телефон! — заявил белорусский лидер.
Видеозапись инцидента
Как писал NEWS.ru, во время выступления на МЗКТ Лукашенко заявил, что может передать свои полномочия после принятия на референдуме новой конституции. Также политик пообещал «разобраться» с противниками действующей власти, которые «отравили» людей социальными сетями. Лукашенко убеждён, что «власть никогда не падёт». Трибуну действующий глава государства покидал под крики «Уходи!».
Акции протеста проходят в Белоруссии с 9 августа. Белорусы недовольны результатами президентских выборов, на которых победил Лукашенко. Часть избирателей считает, что победу одержала кандидат от оппозиции, домохозяйка Светлана Тихановская.
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