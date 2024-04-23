Баку выразил позицию о переговорах с Ереваном в Казахстане Алиев согласился провести встречу глав МИД Азербайджана и Армении в Казахстане

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Ильхам Алиев

Баку принял предложение Астаны провести встречу глав МИД Армении и Азербайджана в Казахстане, сообщил на международной конференции президент Ильхам Алиев. Он отметил, что теперь согласие нужно получить от Еревана, передает ТАСС.

Казахстан обратился к нам с предложением провести у себя встречу министров иностранных дел Азербайджана и Армении. Мы согласились на это и договорились, что если Армения также ответит согласием, то встреча состоится в Казахстане, — сказал Алиев.

Президент выразил мнение, что в настоящий момент Баку ближе к миру с Ереваном, чем когда-либо ранее. Глава государства подчеркнул, что у обеих сторон теперь есть понимание того, как должен выглядеть мирный договор.

Ранее стало известно, что власти Армении приступили к работам по делимитации границ с Азербайджаном на участке Баганис — Воскепар Тавушской области. Как уточнили в МВД Армении, «автодорога Баганис — Воскепар была закрыта в целях обеспечения работ по разминированию, проводимых на прилегающей территории, и недопущения граждан на близлежащие заминированные территории в целях обеспечения их безопасности».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил, что делимитация границы важна в том числе для снижения рисков безопасности. Он подчеркнул, что между Арменией и Азербайджаном необходимо восстановить границы, которые были на момент распада Советского Союза.