Алиев: сейчас Баку ближе к миру с Ереваном, чем когда-либо ранее

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в настоящий момент Баку ближе к миру с Ереваном, чем когда-либо ранее, передает «Интерфакс Азербайджан». Также он отметил, что у обеих сторон теперь есть понимание того, как должен выглядеть мирный договор.

Теперь у нас есть общее понимание того, как должно выглядеть мирное соглашение. Нам просто нужно доработать детали. Но, конечно, обеим сторонам нужно время, — говорится в сообщении.

23 апреля азербайджанский лидер сообщил, что страна не планирует вступать в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). При этом он допустил, что в будущем такое обсуждение возможно, оно будет зависеть от того, какие дополнительные экономические выгоды получит Баку.

22 апреля Ереван и Баку начали практический процесс по делимитации границы. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что это важно в том числе для снижения рисков безопасности. Он подчеркнул, что между Арменией и Азербайджаном необходимо восстановить границы, которые были на момент распада Советского Союза.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Азербайджан является для России большим соседом, партнером, другом и союзником. По его словам, страны имеют потенциал для сотрудничества и богатые традиции двусторонних отношений. Как отметил Песков, Москва — один из главных торговых партнеров Баку после Турции и Италии.