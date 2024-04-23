Алиев: у Азербайджана нет планов по вступлению в ЕАЭС

Фото: Павел Бедняков, РИА «Новости»/Kremlin.ru

Азербайджан не планирует вступать в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), заявил глава государства Ильхам Алиев во время выступления на международном форуме «COP29 и зеленое видение для Азербайджана» в университете ADA. При этом он допустил, что в будущем обсуждение этого вопроса возможно, и это будет зависеть от того, какие дополнительные экономические выгоды получит Баку.

У нас нет таких планов (по вступлению в ЕАЭС. — NEWS.ru), но мы не можем говорить, что это не может стать предметом обсуждения в будущем, — сказал Алиев.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Азербайджан является для России большим соседом, партнером, другом и союзником. По его словам, страны имеют потенциал для сотрудничества и богатые традиции двусторонних отношений. Как отметил Песков, Москва — один из главных торговых партнеров Баку после Турции и Италии.

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук на 109-й встрече заседания Комитета по развитию Международного валютного фонда и Всемирного банка ранее заявил, что впечатляющие показатели развития российской экономики оказывают позитивное влияние на соседние страны. По его словам, особенно это касается участниц Евразийского экономического союза и СНГ.