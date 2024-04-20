Оверчук отметил влияние роста российской экономики на другие страны Оверчук: рост российской экономики благоприятно влияет на соседние страны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Оверчук

Впечатляющие показатели развития российской экономики оказывают позитивное влияние на соседние страны, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук на 109-й встрече заседания Комитета по развитию Международного валютного фонда и Всемирного банка. По его словам, особенно это касается участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и СНГ.

В 2023 году российская экономика показала впечатляющую устойчивость и рост. <...> Эти впечатляющие экономические показатели имеют позитивное влияние на соседние страны, особенно на страны ЕАЭС и государства — члены СНГ, — отметил Оверчук.

Ранее Международный валютный фонд улучшил прогноз роста российской экономики. Так, в 2024 году МВФ ожидает, что динамика ВВП России составит 3,2%, это на 0,6% выше предыдущей оценки от января текущего года. Ожидания фонда существенно превышают текущие прогнозы Минэкономразвития (2,2%) и Банка России (1,0-2,0%). Ожидается, что министерство в ближайшее время повысит прогноз на несколько процентных пунктов. ЦБ также обновит свой трехлетний прогноз на опорном заседании совета директоров 26 апреля.

Директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда Джули Козак до этого констатировала, что темпы роста российской экономики в условиях международных санкций удивляют. Ее заявление прозвучало после того, как МВФ повысил прогноз роста российской экономики на 2024 год.