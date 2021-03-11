Баку освободил из плена всех женщин армянского происхождения

Баку освободил всех женщин армянского происхождения, которые попали в плен во время конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. Об этом рассказала официальный представитель МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

Также сообщается об освобождении ливанской армянки Марал Наджарян, задержанной в ходе нагорнокарабахского конфликта. Женщина вернулась на родину благодаря работе правительства Ливана, отдельных лиц в Армении, а также спикера Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко.

Как рассказала Абдуллаева, Наджарян была задержана вместе со своим сожителем, гражданином Ливана армянского происхождения.

Она дала показания в связи с незаконным проникновением на территорию Азербайджана и совершением других действий, являющихся нарушением законодательства Азербайджана, — цитирует РИА Новости представителя МИД.

В конце февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что республика передала Армении всех военнопленных, попавших в плен осенью 2020 года во время вооружённого конфликта в Карабахе. Он добавил, что в настоящее время в Азербайджане удерживаются только «террористы и диверсанты».

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели. В ночь на 10 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент РФ Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы, писал NEWS.ru.