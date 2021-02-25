Алиев: Азербайджан передал Армении всех военнопленных

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что республика передала Армении всех военнопленных.

Глава Азербайджана при этом указал, что Ереван не представил Баку карты минных полей, что, по словам Алиева, можно считать преступлением.

Ранее Алиев отметил, что происходящий сейчас в Армении политический кризис является исключительно внутреннем делом этой страны. Вместе с тем, отметил он, события, происходящие в соседней республике, являются крайне негативными. По мнению азербайджанского лидера, это следствие того, что премьер-министр Армении Никол Пашинян, отставки которого требуют военные и оппозиция, привёл страну к бездне и разрухе.

Помимо этого, он выразил надежду на то, что события в Армении не повлияют на реализацию трёхстороннего соглашения по Нагорному Карабаху и позволят региону вернуться к полноценной мирной жизни.