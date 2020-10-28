Баку на переговорах с Ереваном потребует возвращения оккупированных земель

https://static.news.ru/photo/81190962-1930-11eb-96e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Баку на переговорах с Ереваном будет говорить о возвращении Азербайджану Лачинского и Кельбаджарского районов, части Агдамского района.

29 октября в Женеве должны состояться переговоры между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении. Территории, о которых идёт речь, в 90-е перешли под контроль непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Мы будем уже сразу говорить о передаче Лачинского и Кельбаджарского районов и части Агдамского районов. Тем самым мы облегчим задачи посредникам. Если мы договоримся о политическом урегулировании, то сразу же армянские войска должны будут выведены из Кельбаджарского и Лачинского районов и части Агдамского района, — сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью «Интерфаксу».

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Азербайджана заявил о готовности провести в Москве переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.