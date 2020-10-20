Азербайджан сообщил о гибели двух мирных жителей в Тертерском районе

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Двое мирных граждан погибли в результате ракетного и артиллерийского обстрела армянскими ВС Тертерского района. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Азербайджана.

В результате начавшегося с утренних часов 20 октября интенсивного ракетного и артиллерийского обстрела вражескими вооружёнными силами Тертерского района и падения снаряда во двор жилого дома погибли двое жителей села Джамилли, — говорится в сообщении.

Отмечается также, что ещё один человек был госпитализирован. Дому, во двор которого попал снаряд, нанесён серьёзный ущерб. Генпрокуратура подчёркивает, что сотрудники органов проводят все возможные в боевых условиях следственные действия.

Ранее NEWS.ru сообщал о готовности руководителей Азербайджана и Армении провести переговоры по урегулированию конфликта в Москве при участии российской стороны. Об этом заявил как президент Азербайджана Ильхам Алиев, так и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.