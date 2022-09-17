Азербайджан передал Армении тела 32 погибших военнослужащих Госкомиссия Азербайджана сообщила о передаче Еревану тел 32 погибших армянских солдат

Фото: president.am

Государственная комиссия Азербайджанской Республики по делам военнопленных сообщила о передаче Еревану тел 32 армянских военнослужащих. Отмечается, что погибшие солдаты были обнаружены на территориях, перешедших под контроль Баку. В ходе осмотров тел совместно с сотрудниками Военной прокуратуры не были выявлены какие-либо признаки насилия, пишет РИА Новости.

Трупы 32 армянских военнослужащих, обнаруженные на территориях, перешедших под наш контроль после боевых действий, были осмотрены совместно с сотрудниками Военной прокуратуры страны, которые не выявили на них каких-либо признаков насилия. 17 сентября эти трупы были переданы противоположной стороне, — рассказали представители Госкомиссии Азербайджана.

В ведомстве также указали на то, что в настоящее время проводится экспертиза других тел армянских военнослужащих, которых в ближайшее время передадут властям Армении.

В ночь на 13 сентября на армяно-азербайджанской границе начались боевые действия. Баку и Ереван обвинили друг друга в обострении ситуации. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военная провокация Армении на границе является «огромным ударом» по нормализации двусторонних отношений.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в свою очередь отметил, что конфликт с Азербайджаном может быть разрешен дипломатическим, политическим или военным путем, однако последний не рассматривается как единственный вариант развития событий.