Азербайджан объявил о взятии города Губадлы в Карабахе

https://static.news.ru/photo/9dcc737a-16f9-11eb-a21d-fa163e074e61_660.jpg Фото: military_az

Вооружённые силы Азербайджана взяли город Губадлы и несколько сёл в Нагорном Карабахе, заявил президент страны Ильхам Алиев.

Сегодня азербайджанская армия освободила <...> город Губадлы! Слава Азербайджанской армии! — написал политик в Twitter.

Также были взяты сёла в Зангиланском, Джебраильском и Губадлинском районах.

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Ранее стало известно, что Азербайджан готов согласовать режим прекращения огня в Нагорном Карабахе и выступает за начало переговоров. Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев. При этом он отметил, что решение конфликта должно основываться на принципе территориальной целостности Азербайджана. Алиев также обвинил Армению в том, что её власти занимаются «имитацией участия» в переговорах по урегулированию конфликта.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.