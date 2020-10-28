Азербайджан будет закупать оружие с учётом итогов противостояния в Карабахе

https://static.news.ru/photo/74401a40-1936-11eb-a9a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: wwwmodgovaz/facebook.com

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что власти страны в будущем будут закупать военную технику с учётом опыта нынешних боевых действий в зоне Нагорного Карабаха.

По его словам, необходимо проанализировать не только успехи, но и упущения военных.

И уже в будущем, когда мы будем закупать военную технику, исходить из опыта того, что нам было нужно, а что просто осталось на складах, — цитирует Алиева «Интерфакс».

Глава государства рассказал, что армия Азербайджана укомплектована системами ПВО израильского, белорусского и российского производства. Часть из них являются перекрёстными. Они сбивают большую часть ракет, которые прилетают с территории Армении. Также в армии используются израильские и турецкие дроны, которые помогли в уничтожении военной техники противника.

Посредством БПЛА мы уничтожили ЗРК С-300, минимум шесть, — подчеркнул Алиев.

По его словам, с помощью дронов координируется работа артиллерии. Также их используют для нанесения ударов и разведывательной деятельности.

Беспилотная авиация является важнейшим фактором боеспособности, отметил президент Азербайджана. Он подчеркнул, что власти не подходили к вооружению армии однобоко.

У нас бронетехника самая современная — модернизированные танки Т-72, самые современные танки Т-90, БМП, современная и очень дальнобойная артиллерия. Это и ракеты «Полонез», LORA, Extra, Kasirga и так далее, — перечислил Алиев.

Как писал NEWS.ru, глава Азербайджана согласен на обсуждение деэскалации в Карабахе с участием Турции и РФ в формате «2+2». Он отметил опыт Москвы и Анкары находить общий язык и успешно решать вопросы как в двусторонней повестке, так и в вопросе региональной безопасности.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.