Алиев согласен на обсуждение деэскалации в Карабахе с участием Турции и РФ

https://static.news.ru/photo/b81aea80-192f-11eb-8266-fa163e074e61_660.jpg Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что считает приемлемым формат обсуждения вопросов по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе с Арменией в формате «2+2» при участии России и Турции.

Для нас это было бы приемлемо, потому что Турция и Россия — это наши соседи, страны, с которыми у нас тесные взаимоотношения, страны, которые имеют хороший потенциал сотрудничества между собой, — сообщил он в интервью «Интерфаксу».

Он отметил опыт Москвы и Анкары находить общий язык и успешно решать вопросы, как в двухсторонней повестке, так и в вопросе региональной безопасности.

Это мы видим и в Сирии, и в Ливии, и в решении вопросов, связанных с борьбой с международным терроризмом, не говоря уже об энергетических проектах, проектах экономического, инвестиционного характера, — сказал Алиев.

По его словам, объединение усилий Турции и России пошло бы на пользу региону и могло бы ускорить политическое урегулирование нагорно-карабахского конфликта.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Азербайджана заявил о готовности провести в Москве переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.